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Общество

В Волгограде медработник живет в квартире с волком

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© страница "real_gray_wolf" в InstagramИван Лебедев с волчонком, которого он забрал с фермеры в Астраханской областиИван Лебедев с волчонком, которого он забрал с фермеры в Астраханской области
© страница "real_gray_wolf" в Instagram

ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости, Светлана Самсонова. Медработник психоневрологического отделения дома престарелых Иван Лебедев полгода назад перебрался в Волгоград из Астрахани с двумя терьерами и настоящим волчонком, теперь живет с ними в однокомнатной квартире.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как уверяет Лебедев, волк оказался намного смышленее собак, серый умеет открывать окна и включать свет. Волчонка ему предложили забрать фермеры из Астраханской области, которые обнаружили рядом со станицей волчье логово. Волчица убежала из норы, бросив детенышей.

"Полтора года назад я был в Волгограде на соревнованиях со своими собаками, у меня два немецких охотничьих терьера – с бумагами, дипломами. Я профессионально этим занимаюсь. Позвонили фермеры и рассказывают про волчат, я сказал, что заберу двоих. Когда приехал, взял того, что пошел на руки, он даже хвостом повилял. А второго забрал товарищ, правда, волчонок у него сбежал, стал воровать кур и гусей, баранов, и его пристрелили. А этого, получается, я спас", — сообщил РИА Новости Лебедев.

Рысь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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То, что волчонок не испугался человека, большая редкость и отклонение нормы, считает Лебедев. Именно поэтому он и решил взять его себе, чтобы потом заняться племенной работой.

"Как в Перми, где выводили волкособов, которые теперь на границе служат. Я тогда еще жил в Астрахани, притащил волчонка к себе в квартиру. А в феврале 2018 года перебрался в Волгоград, потому что дочка поступила в местный университет. Так и переехали: я, дочь, две собаки и волчонок. Живем все вместе в однокомнатной квартире", — рассказал Лебедев.

По словам собаковода, волчонок привит, стоит на учете в городской ветстанции, у него есть паспорт. За все время, пока зверь живет в городе, на Лебедева жаловались всего три раза, и это были не соседи, а случайные прохожие, но после проверки участковый полицейский никаких претензий к нему не имел.

"Я с ним гуляют по три часа днем и вечером каждый день. Он нагуляется и спать, а я на работу – в дом престарелых. Я медработник в психоневрологическом отделении. А на выходных по 10 часов проводим за городом. Если так много не гулять, то волчонок измается в квартире. Вообще, я хочу купить земельный участок и поселиться там с волчонком. Ему и мне так будет комфортнее. Пока ищу подходящий участок", — добавил Лебедев.

 

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