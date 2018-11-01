В Петербурге женщина с опухолью мозга родила здорового ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова спасли беременную женщину с опухолью головного мозга и помогли ей родить здорового ребенка, сообщает центр.

Тридцатичетырехлетняя женщина на позднем сроке беременности была доставлена в Петербург из Тихвина вертолетом санавиации. У нее опухоль головного мозга, год назад она перенесла две нейрохирургические операции. Ей частично удалили новообразование и выполнили имплантацию шунтирующей системы для обеспечения оттока избыточной цереброспинальной жидкости в брюшную полость. Вопреки рекомендациям врачей женщина решилась на беременность.

"Задачей специалистов Центра Алмазова было спасти будущую мать, которая находилась в тяжелом состоянии из-за дисфункции шунтирующей системы и повышения внутричерепного давления, а также сохранить жизнь ребенку, помочь ему родиться в доношенный срок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к решению нестандартной ситуации была привлечена команда ведущих специалистов различного профиля, которые провели ряд уникальных хирургических манипуляций.

"В частности, врачи-нейрохирурги совместно с сосудистыми хирургами применили малоинвазивную высокотехнологичную методику – под местной анестезией удалили нефункционирующий катетер из брюшной полости с заменой на катетер, погруженный в одну из камер сердца. Не получив стопроцентного результата, специалисты не стали дожидаться осложнений и вывели дренажную трубку наружу. Таким образом, было нормализовано внутричерепное давление, что дало возможность акушерам подготовить мать к родам, а ребенка – к рождению", — отмечают в центре.

Специалисты готовили женщину к родам пять дней. Сообщается, что малыш родился здоровым, его вес 3100 граммов. Впервые нейрохирурги и акушеры работали за одним операционным столом.

Женщине в дальнейшем предстоит радиотерапия, которая была невозможна во время беременности.