САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню при попытке питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решившийся на эксперимент после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой.
Бондаренко, несмотря на отставку Соколовой, начал 24 октября эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.
"Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же", — сказал депутат.
Депутат добавил, что вынужден был купить меньше картофеля и других продуктов, "чтобы взять немного больше курицы".
По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы. "В этот раз я уложился. Ну уже опыт, я все прикинул заранее", — сказал Бондаренко.