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Общество

Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат пожаловался на меню

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВыбор продуктов в супермаркете. Архивное фотоВыбор продуктов в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню при попытке питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решившийся на эксперимент после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Архивное фото
© Фото : КПРФ Саратовской области
Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат рассказал о своем меню
Ранее на YouTube появилась видеозапись спора Соколовой и Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково", после чего лишилась поста.

Бондаренко, несмотря на отставку Соколовой, начал 24 октября эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.

"Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же", — сказал депутат.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Готовая прожить на 3,5 тысячи рублей министр оказалась миллионершей
Он рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. "Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств", — пояснил Бондаренко.

Депутат добавил, что вынужден был купить меньше картофеля и других продуктов, "чтобы взять немного больше курицы".

Продуктовая корзина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц нельзя, считает врач
"Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше", — рассказал саратовский коммунист.

По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы. "В этот раз я уложился. Ну уже опыт, я все прикинул заранее", — сказал Бондаренко.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ваше Благородие
так на 3,5 за месяц питаться любой экстремал выдержит, вот ежели год сможет продержаться по чесноку, не подъедая втихаря, , то можно было бы его премировать на 10млн, при условии, что сохранит здоровье, не свихнется и не помрет
03:44
01.11.2018
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