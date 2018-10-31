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Общество

Мать погибшего в авиакатастрофе над Синаем рассказала о сыне

(обновлено: 14:42 31.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 годуКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости, Кирилл Чулков. Таможенник Армен Вишнев был одним из первых, кого СМИ три года назад назвали среди пассажиров потерпевшего крушение над Синайским полуостровом рейса 9268. Мать погибшего, Амалия Вишнева, посвятила три прошедших года увековечению памяти сына и других погибших в катастрофе.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту в результате теракта.

Армен Наполеонович

Квартира, откуда три года назад ушел и больше не вернулся Армен Вишнев, находится в петербургском пригороде Колпино. Двор, составленный из типовых девятиэтажных домов, ничем не отличается от городских спальных районов. Дверь открывает женщина за 50 — Амалия Вишнева. В квартире идет небольшой ремонт, и только комната сына стоит нетронутой.

Фамилия Вишнева, рассказывает Амалия, досталась ей от отца, уроженца Старой Руссы. Имя Армен, объясняет женщина, означает Армения, откуда родом ее мать. Отцом Армена стал азербайджанец Исмаил, семья которого жила в Араратской долине в Армении. В 1988 году, когда родился Армен, разразился Карабахский конфликт, и Исмаилу пришлось вывозить своих родственников в Азербайджан.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Комната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году

Когда отец мальчика, наконец, смог приехать в Ленинград, говорит Амалия, Армена уже зарегистрировал в местном загсе ее дедушка Наполеон. Такое имя, по словам женщины, одно время, видимо, было популярно в Армении. Дедушка Наполеон перепутал графы в документах и вписал свои данные в поле "отец". Так и получился Армен Наполеонович.

Отец мальчика сразу говорил, что ему не разрешат жениться на армянке, поэтому семья в основном жила врозь. Когда Армену исполнилось 9 лет, его отец умер. Амалия рассказывает, что сын рос очень самостоятельным.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Комната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году

"Поскольку я наполовину с Кавказа и каждое лето в детстве проводила в Армении, я видела, что такое мужчина и как там растят мальчиков. Я никогда не говорила нет тому, в чем он проявлял инициативу. И ни разу не получилось так, чтобы он что-то взял на себя и у него это не получилось. Он в себе это чувствовал, что он может", — говорит Амалия.

Учебу Армена в школе мать никогда не контролировала и полностью приняла его выбор, когда он решил стать таможенником. Не стала она спорить, и когда сын после окончания академии и службы во внутренних войсках решил дождаться места на перспективном Кингисеппском таможенном посту в постоянно развивающемся порту в Усть-Луге.

Попутчики

Накануне роковой поездки, рассказывает женщина, дома работал телевизор и диктор перечислял направления, куда лететь было небезопасно. На вопрос матери, зачем ехать в отпуск в Египет, Армен лишь ответил: "Что, и нас подстрелят?"

Позже, разбирая переписку сына в соцсети "ВКонтакте", Амалия нашла неотправленное сообщение соседке по этажу, сотруднице турфирмы, с просьбой подобрать какой-нибудь тур "на наше русское море". Он написал это, но кто-то, видимо, его отвлек, рассказывает женщина.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Комната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году

Нашла она и переписку с девушкой из Колпино — Алиной Гайдамак. Двоюродная сестра Алины работала тогда в турфирме Brisco, той самой, где купили путевки большинство пассажиров рейса 9268. Мать Армена рассказывает, что Алина написала ее сыну, предложив поехать в Египет попутчиками. В отпуск Алина взяла также свою маму и крестного.

"После трагедии мне писали, что другая девчонка его еще в Таиланд приглашала, а он поехал с Алинкой, потому что она ему нравилась", — рассказывает мать Армена.

Сын разбился

Амалия Вишнева работала в социальной службе, утром 31 декабря 2015 года она ехала в автобусе из МФЦ. Женщины рассказывает, что ей тогда позвонила мать, спросила, видела ли она новости про упавший самолет.

"Ну, у меня так ничего не екнуло. Я не подумала, что мой сын может быть в этом самолете. Я говорю, ты мне такую информацию сообщаешь, у меня сейчас ноги подкосятся. Подожди, сейчас через две остановки выйду и зайду к тебе", — рассказывает Амалия.

Пока она шла, мать уже созвонилась с ее мужем, отчимом Армена. Тот подтвердил, что он был на борту. Как только в эфире показали бегущую строку МЧС с номером горячей линии, Амалия тут же позвонила и сообщила все данные о своем сыне и его спутнице Алине.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Комната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году

"Она читает, за буквами "А", "Б" следует "В", а фамилии сына все нет. Появляется надежда — опоздал. И тут в самом конце списка 224 погибших, сын был под номером 200, оператор произносит "в списках есть". После этого мы с мамой молчали, не плакали и не разговаривали. Потом я вызвала скорую. Они померили у меня давление — 120 на 80, как у космонавта. У мамы — чуть-чуть повышенное. Я попросила соседку приглядеть за мамой и ушла", — рассказывает Амалия.

Она говорит, что в тот момент ей захотелось уйти, она вышла на улицу и всем встречавшимся соседям говорила: "У меня сын разбился". Зашла к однокласснице, с которой жила в одном доме, потом встретила супруга — оказалось, что тот везде ее искал и беспокоился.

"Пришла домой — ищут террориста. О многих родственниках стали разговаривать. Я подумала так: я соберу эту информацию, и, если кто будет один, за кого никто не спросит, он — террорист. И вот этим я занималась. Все публикации, все СМИ читала, все архивировала, записывала, всех разместила, кто с кем летел", — рассказывает Амалия.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковКомната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Комната Армена Вишнева, погибшего в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году

Память

За три года, которые прошли с момента трагедии, женщина собрала целый архив — в нем есть и письма совершенно незнакомых людей, которые рассказывали ей, каким человеком был ее сын. Кто-то, также незнакомый, создал страницу "ВКонтакте" памяти ее сына.

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Кирилл Чулков
В Петербурге прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем

Один друг Армена, рассказывает женщина, как-то сказал: "Вы всего лишь мама, а для меня он был всем". Соседка по парадной, старше Армена на пять лет, с которой он дружил, по словам женщины, "до сих пор на антидепрессантах".

Амалия говорит, что сейчас для нее главное — это память о сыне, а деятельность по ее увековечению помогает выносить горе. Женщина рассказала, что на одном из литературных порталов за 10 дней после трагедии было зарегистрировано полторы тысячи стихов, посвященных погибшим. Амалия вместе с еще двумя родственницами выбрали из них лучшие и составили книгу памяти. В феврале этого года книга вышла в свет, ее издание было профинансировано администрацией Ленинградской области.

Открытие памятника жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 28 октября 2017
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
Время не лечит: как живут родственники погибших над Синаем

В школах, где учились Армен и Алина, женщина создала уголки памяти. Также в память о погибшем сыне Амалия Вишнева учредила приз за самый красивый бросок на соревнованиях по дзюдо в Колпино. Призом стали наручные часы с гравировкой — часы любил ее сын. Каждый год в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в Колпино вспоминают жителей города, погибших в рейсе 9268, спускают венок на воду.

"У меня род — все, не вернуть. Это страшно, когда чья-то семья заканчивается. Род Вишневых в войну выжил, дед свою жизнь положил. Отец в 39-м году родился, бабушка в войну его выносила, сохранила. А я в мирное время не смогла сохранить", — говорит Амалия.

Памятная акция Живой самолет в Санкт-Петербурге. 28 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина рассказывает, что сразу после трагедии ей хотелось сказать чиновникам, сотрудникам турфирм, что это они виноваты в случившемся: о необходимости сделать прививку туристов предупреждают, а об опасности терроризма — нет.

"Вы знаете, что там рядом боевые действия, — так дайте информацию! Безбашенных много — они поедут, даже если ты предупредишь. Но ты скажи. У нас многие родственники не знали. Они говорят, если бы мы это слышали, мы бы не пустили их. Пусть каждый сам на себя примет ответственность, лететь или не лететь", — говорит Вишнева.

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