В Петербурге прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Панихида по невинно убиенным в небе над Синаем прошла в среду утром в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Официального признания в России данная версия в настоящее время не получила.

© РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018 © РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018

"Вечная память нашим родным и близким, в небе над Синаем невинно убиенным", — сказал в завершении богослужения иерей Сергий Кубышкин, назначенный настоятелем будущего храма памяти погибших в рейсе 9268.

Обращаясь к родственникам и близким погибших, Кубышкин призвал их посещать каждую последнюю субботу месяца Троице-Измайловский собор, когда происходит поимённое поминовение всех жертв трагедии.

"Приходите, пожалуйста, молитесь, вспоминайте. Время не лечит. Каждый из здесь стоящих в этом убедился. Оно, правда, не лечит. Но лечат добрые дела, лечит поддержка друг друга. Спаси вас, Господи, что вы живёте, что вы находите в себе силы жить дальше", — сказал иерей.

После панихиды родственники на автобусе отправились на Серафимовское кладбище, где состоится возложение цветов и венков от близких, друзей, представителей власти к памятнику пассажирам рейса 9268. Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище в прошлом году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.

Кроме того, в среду по случаю третьей годовщины трагедии во Всеволожском районе Ленинградской области у мемориала "Сад памяти" пройдет траурный митинг памяти погибших в авиакатастрофе. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа.

В минувшее воскресенье на Марсовом поле северной столицы прошла акция памяти "Живой самолет". Ее участники выстроились рядами с фотографиями погибших — так, как сидели пассажиры в салоне самолета A321, выполнявшего рейс 9268.