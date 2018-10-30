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Общество

Шнуров попал в список кандидатов для присвоения имени аэропорту "Пулково"

(обновлено: 20:35 30.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСергей Шнуров. Архивное фотоСергей Шнуров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский рок-музыкант Сергей Шнуров попал в лонг-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге; всего же в ходе второго этапа конкурса "Великие имена России" общий список кандидатов пополнился 11 именами, предложенными жителями регионов в частном порядке.

Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ранее Шнуров рядом со своей фотографией в пионерском галстуке разместил в Instagram информацию о том, что жители российских регионов якобы выдвинули его имя в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге.

"Завершен второй этап конкурса "Великие имена России". Финальное голосование стартует 12 ноября. К составленным ранее спискам добавлены 11 имен", — говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Отмечается, что во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тысяч человек, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте: 11 имен набрали по 500 и более голосов и были добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ. Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока, Горно-Алтайска.

Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых
"Имена, вошедшие в лонг-лист по результатам второго этапа конкурса: Александр Анюков, футболист, капитан ФК "Зенит", — аэропорт Самары. Михаил Решетнев, ученый, конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики, — аэропорт Красноярска. Михаил Ломоносов, великий русский ученый, — аэропорт Архангельска. Лев Яшин, легендарный вратарь московского "Динамо", — аэропорт Шереметьево (Москва). Иммануил Кант, философ и мыслитель XVIII века, — аэропорт Калининграда. Николай Рерих, художник, философ-мистик, — аэропорт Горно-Алтайска. Владимир Ленин, основатель Советского государства, — аэропорт Самары. Николай Кондратенко, губернатор Краснодарского края в 1996–2001 годах, — аэропорт Краснодара. Юрий Калмыков, политик, юрист в области гражданского права, — аэропорт Сочи. Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, — аэропорт Белгорода. Сергей Шнуров, музыкант, — аэропорт Пулково (Санкт-Петербург)", — говорят в палате.

На третьем этапе, который стартует 31 октября, специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года.

Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

Инициаторами проекта по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Георгий Кравченко
Ну уж если он, то это полная деградация.
21:03
30.10.2018
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