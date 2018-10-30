Шнуров попал в список кандидатов для присвоения имени аэропорту "Пулково"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский рок-музыкант Сергей Шнуров попал в лонг-лист имен, которыми могут дополнить название аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге; всего же в ходе второго этапа конкурса "Великие имена России" общий список кандидатов пополнился 11 именами, предложенными жителями регионов в частном порядке.
"Завершен второй этап конкурса "Великие имена России". Финальное голосование стартует 12 ноября. К составленным ранее спискам добавлены 11 имен", — говорится в сообщении пресс-службы палаты.
Отмечается, что во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тысяч человек, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте: 11 имен набрали по 500 и более голосов и были добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ. Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока, Горно-Алтайска.
На третьем этапе, который стартует 31 октября, специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года.
Инициаторами проекта по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.