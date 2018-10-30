Конюхов начнет кругосветку на весельной лодке из Новой Зеландии 15 ноября

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправится в первое в мире кругосветное путешествие на весельной лодке из новозеландского порта Данидин 15 ноября, заявил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

В 2018-2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

"Предварительно старт экспедиции намечен на 15 ноября ", – сказал Конюхов-младший.

По его словам, после старта лодка возьмет курс на восток, юго-восток, через Тихий океан к мысу Горн. Это будет самый протяженный этап кругосветного маршрута. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия 27 тысяч километров.

Маршрут разбит на три этапа: в ноябре 2018 года старт из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили); в декабре 2019 года продолжение от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию.

Лодка Конюхова была построена в Англии. Размер лодки — 9 метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там будут храниться продукты на 300 дней и оборудование. В корме находится навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.

В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ, установив мировой рекорд в 46 суток 4 часа. В 2013-2014 году совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили – Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут. —0-