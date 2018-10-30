В Совфеде предложили разрешить применять химическую кастрацию к педофилам

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают применять химическую кастрацию в отношении лиц, осужденных за педофилию, такое предложение разработано рабочей группой Совфеда по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

"Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение", — говорится в материалах группы под руководством сенатора Елены Мизулиной. Авторы уточняют, что такие меры должны применяться в отношении лиц, "страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости". Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

По замыслу авторов поправок, перечень таких лекарственных препаратов должен устанавливаться нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В числе других принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов члены рабочей группы предлагают ввести оказание специализированной психиатрической помощи осужденным по соответствующей статье УК.

Как сообщила Мизулина во вторник, рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, направленных на системную защиту несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

В числе предлагаемых мер, в частности, значатся установление пожизненного административного надзора лицу, повторно совершившему преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также увеличение максимальных сроков наказания в виде лишения свободы при совершении нескольких преступлений: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.