Департамент образования Перми отменил требования к цвету волос учеников

ПЕРМЬ, 29 окт — РИА Новости. Требования к внешнему виду школьников будут носить рекомендательный характер после того, как суд оштрафовал руководство гимназии за отстранение ученицы из-за розового цвета волос, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Перми.
Позже по факту инцидента по представлению прокуратуры Дзержинского района в отношении гимназия № 4 им. братьев Каменских и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования").
Дела были переданы для рассмотрения в мировой суд участка номер пять Дзержинского района Перми. По решению судьи, гимназии и ее руководителю были назначены наказания в виде штрафов в размере 50 и 30 тысяч рублей соответственно.
"Требования к школьной форме учащихся регламентируются локальным актом образовательного учреждения и должны быть согласованы с детским коллективом и родительской общественностью, в то время как требования к внешнему виду школьников действительно носят рекомендательный характер", — рассказали РИА Новости в городском департаменте образования.
По информации администрации Перми, по вопросам требований к внешнему виду учащихся "школам будут даны методические разъяснения".
"Как отец двух девочек, которые практически в старших классах учатся, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, уверенно чувствовать себя в коллективе", — прокомментировал ситуацию Решетников.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией.