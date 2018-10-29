Департамент образования Перми отменил требования к цвету волос учеников

ПЕРМЬ, 29 окт — РИА Новости. Требования к внешнему виду школьников будут носить рекомендательный характер после того, как суд оштрафовал руководство гимназии за отстранение ученицы из-за розового цвета волос, сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Перми.

В начале учебного года 15-летнюю дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в гимназии из-за того, что девушка пришла на уроки в костюме без эмблемы гимназии, а ее волосы были окрашены в розовый цвет. Руководство образовательного учреждения объяснило это тем, что подобный облик подростка нарушает действующие требования к внешнему виду и одежде обучающихся гимназии.

Позже по факту инцидента по представлению прокуратуры Дзержинского района в отношении гимназия № 4 им. братьев Каменских и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования").

Дела были переданы для рассмотрения в мировой суд участка номер пять Дзержинского района Перми. По решению судьи, гимназии и ее руководителю были назначены наказания в виде штрафов в размере 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Вслед за этим в администрации Перми решили скорректировать школьные правила, касающиеся использования учениками аксессуаров, нанесения макияжа, изменения длины и цвета волос.

"Требования к школьной форме учащихся регламентируются локальным актом образовательного учреждения и должны быть согласованы с детским коллективом и родительской общественностью, в то время как требования к внешнему виду школьников действительно носят рекомендательный характер", — рассказали РИА Новости в городском департаменте образования.

По информации администрации Перми, по вопросам требований к внешнему виду учащихся "школам будут даны методические разъяснения".

Инцидент с отстранением ученицы от уроков из-за цвета волос вызвал широкий общественный резонанс в регионе. Свое отношение к случившемуся выразил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он, в частности, сказал, что жестких запретов в вопросе внешнего вида школьников, в том числе цвета их волос, быть не должно.

"Как отец двух девочек, которые практически в старших классах учатся, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, уверенно чувствовать себя в коллективе", — прокомментировал ситуацию Решетников.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией.