В Петербурге суд "воскресил" мужчину, признанного умершим десять лет назад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Суд в Петербурге по иску прокурора Невского района города отменил постановление 2008 года о признании умершим мужчины, который в нынешнем году попал в СИЗО за угрозу убийством, сообщает городская прокуратура.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга в октябре 2018 года вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора, отменив решение об объявлении гражданина умершим", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, с августа 2003 по декабрь 2008 года мужчина фактически проживал и был зарегистрирован в Невском районе. Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга в октябре 2008 года он был объявлен умершим, после чего его сняли с регистрационного учета в жилом помещении, где он ранее проживал. Квартира была передана в собственность другого гражданина, отмечает прокуратура.

Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева, мужчина в начале 2018 года попал в СИЗО по подозрению в угрозе убийством и обратился в прокуратуру и уполномоченному по правам человека с просьбой отменить решение суда 2008 года о признании его умершим.

Прокурор Невского района обратился с соответствующим иском в Невский районный суд. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Сейчас мужчина находится на принудительном лечении, добавила агентству Алексеева.