Петербуржцы вспомнили жертв катастрофы А321 над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Участники акции "Живой самолёт" в память о 224 жертвах катастрофы российского авиалайнера А321 над Синаем выстроились с фотографиями погибших в контур самолета, передает корреспондент РИА Новости.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Мероприятие благотворительного фонда "Рейс 9268" проходит днем на промозглом от ледяного ветра Марсовом поле.

Озябшие под ворохом снега участники выстроились рядами с фотографиями погибших — так, как сидели пассажиры в салоне самолета. Контур, крылья и хвост сложились из людей, взмахнувших над головами листками белой бумаги.

Родители не могут сдерживать слезы, когда вспоминают не вернувшихся из рейса детей.

"Наша семья выжила лишь благодаря ребенку, который остался после гибели дочери Натальи. Жить надо ради него. Три года прошло, а как будто вчера. Она, как живая, каждый день перед нашими глазами… А связь между матерью и ребенком действительно есть. Когда самолет взлетел над Синаем, ребенок как закричит отчаянно: "Мамочка моя!". И у меня душа заболела, почуяла беду", — рассказывает мама погибшей в авиакатастрофе Натальи Кузнецовой, у которой остался маленький сын.

Пережить горе вместе

Поддержать безутешных родственников пришли родные петербуржцев, которые пострадали при взрыве в метро в апреле 2017 года.

"Мы сегодня здесь, чтобы поддержать людей. Наблюдая за тем, как сейчас живут родственники пострадавших и жертв теракта, мы понимаем, как нужен реабилитационный центр. Людям, которые нуждаются в помощи, негде просто выплеснуть свое горе, не с кем им поделиться. К счастью, моя дочь со мной, но ей предстоят новые операции. Когда кончится курс лечения еще неизвестно. Тем, кто выжил, но пострадал, тоже тяжело, никто не знает, какой тяжелый след оставляют в душах подобные трагедии", — говорит Ирина Антонова, у которой при взрыве в подземке пострадала дочь Эльвира.

"Сейчас постоянно случаются новые трагедии, общество должно правильно реагировать, выстраивать правильную систему заботы о тех, кто пострадал или чьи родственники погибли. То, что делает за три года наш фонд, это правильный формат. Мы сумели объединиться, сумели рассказать обществу о трагедии людей, которые погибли, и о тех, кто пережил ее. Мы стараемся привлечь внимание не только к нашей трагедии, но и к тому, что в обществе скапливается отрицательная энергия после подобных терактов, и надо понять, как выйти из подобных ситуаций", — говорит журналистам соучредитель благотворительного фонда "Рейс 9268" Валерий Гордин.

В авиакатастрофе погиб его сын Леонид со своей невестой Александрой Илларионовой. В память о сыне, который помогал бездомным животным, он учредил благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ленькин кот", в котором является президентом.

"Очень важно подать сигнал, что такое забывать нельзя", — добавляет он.

"Живой самолет" снова рассыпается на отдельных людей и разделенные судьбы. Участники акции расходятся домой, унося с собой замерзшие на щеках слезы и надежду, что их сегодня услышат вновь.