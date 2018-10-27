Петербуржец продает якобы посмертную маску Пушкина за 100 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. На сайте бесплатных объявлений в интернете появилось объявление о продаже за 100 тысяч рублей, предположительно, посмертной маски Александра Сергеевича Пушкина.

Ее владелец утверждает, что маска поэта была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого и передавалась по наследству. Однако доказательств ее подлинности не приводится.

"Мой дед был женат (первый брак) на родственнице Ф.Толстого, у которой хранилась маска, после ее смерти последняя осталась у деда и перешла в нашу семью", — говорится в объявлении.

Первая посмертная маска Пушкина была изготовлена в день смерти поэта скульптором С.И.Гальбергом, говорится на сайте Музей Пушкина в Санкт-Петербурге. Из 15 масок первого отлива, снятых под его руководством, сохранились только четыре, и две из них находятся в коллекции музея на Мойке, 12.