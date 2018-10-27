Эксперт рассказал о проекте системы профиля компетенций учащихся

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские школы, колледжи и вузы к 2024 году введут систему персонального профиля учеников, в котором будут учитываться как его знания, так и интересы, рассказал в интервью РИА Новости куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Олег Подольский.

"К 2024-му году большинство образовательных организаций будут работать с персональным профилем компетенций ребенка, подростка, его профессиональной траекторией развития, которая позволит использовать возможности всех уровней и форм образования", — сообщил он.

В таком профиле будет указано, в каких областях знаний ребенок силен и в каких ему нужна дополнительная подготовка. Профиль также будет учитывать те интересы, которые у ребенка наиболее ярко проявляются и которые он хочет реализовать.

По словам Подольского, дети намного быстрее взрослых осваивают новые технологии, они "родились, можно сказать, со смартфоном в руках". "Ребенок исследует этот мир с помощью телефона, планшета, других гаджетов, и важно, с моей точки зрения, поддерживать интерес, помогать ребенку открывать мир… Другое дело, что нужно помочь ребенку в этот мир правильно войти, подсказав ему правила, которые очень важны в современной действительности. Это по сути одни из ключевых компетенций цифровой экономики — умение осознанно и критически мыслить", — отметил он.

Благодаря развитию технологий многие учащиеся сегодня приходят поступать в вуз уже сложившимися специалистами, например, программисты. "Получается, они уже где-то этому обучились. Мы видим, что 12-15-летние ребята уже умеют классно программировать. Как эту тему поддержать в рамках школьной образовательной программы, итогового решения ни у кого нет. Тем более, как оказывается, "накачали" свои интеллектуальные мускулы ребята совсем не в школе", — указал эксперт.

"Мы понимаем, что все неформальные активности значительно ушли вперед с точки зрения развития цифровых компетенций, компетенций цифровой экономики, и школа, конечно, порядком отстала в этом смысле от реализации задач развития. Нужно нагонять. И в этом смысле урок технологий, скорее всего, возьмет на себя определенные задачи с точки зрения формирования этих недостающих компетенций", — добавил он.