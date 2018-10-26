Правительство разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших после ДТП

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство одобрило законопроекты, согласно которым сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными "по сумме доказательств".

Ранее Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования. КС разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в пьяном виде не только на основании медицинского освидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств".

Как уточняется на сайте кабмина, законопроектами также предлагается установить повышенную уголовную ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения ДТП.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится на сайте.

Законопроекты одобрили 22 октября в ходе заседания Комиссии правительства по законопроектной деятельности.