Жириновский заявил, что россияне поддержали бы возвращение смертной казни

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что россияне поддержали бы возвращение смертной казни в стране, если бы был проведен референдум по этой теме.

"К сожалению, "за", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу, отвечая на вопрос о том, как проголосовало бы большинство россиян, в случае референдума об отмене запрета на смертную казнь.

"Это агрессивная сущность наших людей, у нас очень любят арестовать, повесить, расстрелять", — пояснил он свою позицию.

При этом лидер ЛДПР считает, что возврат смертной казни не приведет к снижению уровня преступности, и это, по его словам, подтверждается мировой практикой.

"Уже поздно восстанавливать смертную казнь — убийства совершают смертники: они совершают преступления и сами кончают жизнь самоубийством", — заявил Жириновский, приведя в качестве примера трагические события в керченском колледже, где расстрелявшему людей студенту, как считает политик, было "наплевать, есть смертная казнь" или нет — "он шел умирать".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.