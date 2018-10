В ФАС отказались возбудить дело из-за слогана Burger King в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС не будет возбуждать дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за слогана Burger King на футболке на английском языке You won't starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе"), сообщает ведомство в пятницу.

Ранее в сентябре сообщалось, что сын блокадника Иван Милчин рассказал РИА Новости, что его возмутил промоутер Burger King, стоявший на Невском проспекте в Петербурге около ресторана быстрого питания в футболке со слоганом на английском языке You won"t starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе"). В пресс-службе Burger King в России поясняли, что данный рекламный макет был использован только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу, а из-за появления футболки в Петербурге будет проведена проверка.

Как сообщает УФАС, после информации СМИ о спорном слогане ситуацию рассмотрел общественный совет по рекламе при городском антимонопольном ведомстве. По его оценке, проведение подобных рекламных акций "неприемлемо с учётом исторических и культурных традиций нашего города". При этом, как уточняет УФАС, совет по рекламе обратил внимание на то, что рекламная акция не проводилась в Петербурге и, соответственно, "не исключено, что данные действия могут являться актом недобросовестной конкуренции со стороны конкурентов".

"С учетом мнения общественного совета по рекламе, а также поступившей к нам информации о том, что футболки с оскорбившими петербуржцев надписями утилизированы и больше не будут использованы для промо-компаний в Санкт-Петербурге, считаем инцидент исчерпанным, и возбуждение дела по признакам нарушения закона о рекламе не целесообразным", – сказал руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.