Семьи погибших в керченском колледже получили выплаты

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Все 20 семей погибших при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже получили выплаты на общую сумму 39,5 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики Крым.

Ранее 11 семей, чьи родные погибли в результате трагедии, получили из резервного фонда правительства России по одному миллиону рублей. Из республиканского бюджета 28 семьям пострадавших было выплачено по 500 тысяч рублей.

"Министерство труда и социальной защиты Республики Крым произвело выплаты 20 семьям погибших в результате трагических событий 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Из средств резервных фондов правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым выплаты проведены 20 семьям погибших на общую сумму 39,5 миллионов рублей и единовременного пособия на погребение на общую сумму 360 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Продолжаются выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате трагедии вред здоровью, отметили в минтруде.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.