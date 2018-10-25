В Петербурге в выходные ожидается первый снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Первый снег ожидается в Петербурге в субботу и воскресенье, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Прогноз на выходные очень сложный. Мокрый снег, снег. В ночные часы постоянно отрицательные температуры", — написал Колесов в четверг на своей странице в Facebook.

Как отметил синоптик, в выходные можно ожидать "дня жестянщика", когда на дорогах массово происходят ДТП из-за того, что водители не успели сменить шины на зимние. "Проходя по городу видно, что шипованных колес единицы. В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика", в шиномонтаж будет не попасть", — отметил Колесов.

По его оценке, в начале ноября Петербург ожидает потепление.

В четверг днем, согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге составляет плюс 3,6 градуса. В субботу прогнозируется мокрый снег, в воскресенье — снег и мокрый снег. Ночная температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, дневная — 1-3 градуса тепла. Ожидается гололедица.