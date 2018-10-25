Конюхов планирует облететь вокруг Земли на самолете за пять дней

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Самолет на солнечных батареях, который отправится в первое в мире кругосветное безостановочное путешествие в 2020 году, облетит Землю за 5 дней, скорость полета достигнет 500 километров в час, заявил путешественник Фёдор Конюхов.

"Скорость самолета будет примерно 200-220 километров в час, а там воздушные потоки идут со скоростью 300-360 километров в час. Триста ветер и наших двести, и будет около 500 километров в час", – сказал Конюхов, представляя проект в технопарке "Сколково".

По его словам, взлет и посадка планируются в Австралии, ожидается, что на беспосадочный полет будет затрачено около пяти дней.

"Высоту мы выбираем большую, чтоб гроз не было — от 10 до 17 тысяч метров, расчет идти на 12-15 тысячах метров", — добавил Конюхов.

Как сообщается на сайте проекта, самолет для кругосветного полета будет построен на базе немецкого самолета Stemme S12. Размах его крыльев составит 45 метров, площадь — 100 квадратных метров.

Первый в мире беспосадочный кругосветный полет на энергии солнца пройдет на высоте 12-14 километров, по расчетам, средняя скорость составит 210 километров в час. Конюхов преодолеет 35 тысяч километров за 150 часов. Ранее путешественник говорил о 125 часах полета. Он пролетит над Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной, Бразилией и ЮАР, 80% трассы пройдет над Тихим, Атлантическим и Индийскими океанами.