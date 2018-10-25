Голикова назвала уровень рождаемости в России высоким

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уровень рождаемости в России вполне высокий, если сравнивать с другими странами мира, хотя в 2017 году он стал снижаться, но к 2024 году поставлена задача увеличить показатель по суммарному коэффициенту рождаемости, заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы не имеем низкие показатели рождаемости, если сравнивать нас с другими странами мира, мы имеем вполне себе высокий уровень рождаемости", — сказала Голикова в интервью "России 24"

По ее словам, снижение темпов рождаемости предвидели, но, тем не менее, удавалось удерживать их на том уровне, на котором находились вплоть до 2017 года.

"Хотя и 2107 год уже показал снижение рождаемости. Мы меряем этот показатель по суммарному коэффициенту рождаемости — это количество детей, которые приходятся на одну женщину в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет. В 2017 году этот коэффициент был 1,62 на одну женщину… Сейчас к 2024 году поставлена цель — 1,7, то есть мы должны повысить этот показатель", — отметила Голикова.

При этом она добавила, что тут многое зависит от двух составляющих: от уровня жизни и от тех мер, которые государство принимает для того, чтобы поддержать семью, поддержать рождение, мотивировать семьи заводить первого и последующего детей.