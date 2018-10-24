В Петербурге поддерживают процедуру "Мобильного избирателя" на выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что городские депутаты поддерживают заявленную законопроектом об изменении закона о выборах губернатора процедуру "Мобильный избиратель", которая позволяет голосовать по месту фактического пребывания, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее представитель городского парламента сообщил РИА Новости, что в законодательное собрание из городской администрации поступит законопроект об изменении закона о выборах губернатора. Законопроект предполагает создание возможности для использования на выборах системы "Мобильный избиратель", а также введение процедуры самовыдвижения кандидатов.

"Что касается "Мобильного избирателя", то для нас самое главное, чтобы была высокая явка, а для этого необходимо применить любые законные прозрачные формы голосования на наших избирательных участках. Поэтому мы это поддерживаем", — сказал Макаров.

Также спикер прокомментировал предложение по возможному переносу даты единого дня голосования, который в 2019 году по закону выпадает на 8 сентября, День памяти жертв блокады Ленинграда. "Для Санкт-Петербурга — это особая дата… Здесь вопрос требует проработки, размышлений", — сказал он.