Ленинградская область выделит субсидии на приставки для цифрового ТВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградская область выделит субсидии жителям региона на приобретение приставок для цифрового телевидения, которые будут определяться расходами на покупку оборудования в пределах 3 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее постановление областного правительства подписал губернатор Александр Дрозденко.

По данным областной администрации, правом на единовременную денежную компенсацию могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей.

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр социальной защиты населения по месту жительства, приложить необходимые документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, или отправить эти документы Почтой России. Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3 тысяч рублей.

Решение о предоставление выплаты принимается в течение десяти рабочих дней, после чего средства перечисляется на текущий счет обратившегося жителя региона.

Россия с 1 января 2019 года полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

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