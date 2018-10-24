Ленинградская область выделит субсидии на приставки для цифрового ТВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградская область выделит субсидии жителям региона на приобретение приставок для цифрового телевидения, которые будут определяться расходами на покупку оборудования в пределах 3 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
По данным областной администрации, правом на единовременную денежную компенсацию могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей.
Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр социальной защиты населения по месту жительства, приложить необходимые документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, или отправить эти документы Почтой России. Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3 тысяч рублей.
Россия с 1 января 2019 года полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.
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