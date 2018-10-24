Совфед одобрил закон о сокращении сроков выдачи сертификата на маткапитал

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о сокращении вдвое срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал.

Правительственным законом предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

Также предполагается сократить с 14 до 5 дней сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.