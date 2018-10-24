Морозов предлагает разработать нацпрограмму бизнес-образования для школ

УЛЬЯНОВСК, 24 окт — РИА Новости. Ульяновский опыт преподавания основ бизнеса в школах мог бы лечь в основу общенациональной программы бизнес-образования для школьников, считает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В Ульяновской области мы одними из первых среди субъектов озаботились необходимостью предпринимательского образования для разных целевых аудиторий. Мы планируем, что к 2022 году охватим этим проектом 100% учащихся. На сегодняшний день мы уже договорились с ведущими вузами о создании базовых кафедр развития предпринимательства. Имеющийся в Ульяновской области опыт я предлагаю в качестве основы для будущей общенациональной программы, которую могли бы разработать совместно министерство просвещения Российской Федерации и "Опора России", — сказал Морозов, выступая на форуме общественной организации предпринимателей "Опора России" "Малый бизнес — национальный проект".

В пресс-службе губернатора и правительства области напомнили, что в этом году специалисты областного Минобра и члены регионального отделения "Опоры" разработали программу "Основы предпринимательской деятельности" для школ.

"Курс рассчитан на 36 учебных часов и предполагает изучение основ предпринимательства в формате внеурочной деятельности. Главная особенность образовательной программы — практикоориентированность. Для учеников будут проводиться регулярные встречи с предпринимателями, экскурсии на предприятия.

Для учителей разработаны курсы повышения квалификации по теме "Теория и методика преподавания основ предпринимательской деятельности в общеобразовательной организации", — сообщил представитель пресс-службы.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, Ульяновская область всегда являлась одним из регионов-лидеров по части формирования благоприятного делового климата.

"И сейчас здесь приступили к введению всеобщего предпринимательского образования. Эта работа позволит создать почву для количественного и качественного укрепления всего сектора малого и среднего бизнеса", — цитирует пресс-служба президента "Опоры России".

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