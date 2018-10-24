Морозов предлагает разработать нацпрограмму бизнес-образования для школ

УЛЬЯНОВСК, 24 окт — РИА Новости. Ульяновский опыт преподавания основ бизнеса в школах мог бы лечь в основу общенациональной программы бизнес-образования для школьников, считает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
В пресс-службе губернатора и правительства области напомнили, что в этом году специалисты областного Минобра и члены регионального отделения "Опоры" разработали программу "Основы предпринимательской деятельности" для школ.
"Курс рассчитан на 36 учебных часов и предполагает изучение основ предпринимательства в формате внеурочной деятельности. Главная особенность образовательной программы — практикоориентированность. Для учеников будут проводиться регулярные встречи с предпринимателями, экскурсии на предприятия.
Для учителей разработаны курсы повышения квалификации по теме "Теория и методика преподавания основ предпринимательской деятельности в общеобразовательной организации", — сообщил представитель пресс-службы.
По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, Ульяновская область всегда являлась одним из регионов-лидеров по части формирования благоприятного делового климата.
"И сейчас здесь приступили к введению всеобщего предпринимательского образования. Эта работа позволит создать почву для количественного и качественного укрепления всего сектора малого и среднего бизнеса", — цитирует пресс-служба президента "Опоры России".