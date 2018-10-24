Названы самые пьющие российские города‍

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самым пьющим российским городом является Саратов, следует из результатов исследования, которое провело в октябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market.

При этом второе место занял город Ханты-Мансийск, третье — Пермь.

Кроме того, в первую десятку списка вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва — на 16-м.

К участию в исследовании агентство привлекло 3 250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Им задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"