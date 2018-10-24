"Автонет" планирует создать единого оператора систем фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" планирует создать единого оператора систем фотовидеофиксации ситуации на дорогах в России, в частности, нарушений правил дорожного движения, рассказал в интервью РИА Новости президент НП "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.

"НТИ "Автонет" инициировал создание единого оператора систем фотовидеофиксации в России — "Автоконтроль". Создание данной системы может существенно повлиять на дисциплину водителей, помочь снизить аварийность и смертность в ДТП", — сказал Гурко.

По его словам, в 2017 году каждый комплекс фотовидеофиксации в среднем зафиксировал 6,2 тысячи нарушений ПДД. Отмечается, что около 80% всех ДТП произошло из-за нарушений ПДД, в частности, превышения скоростного режима и несоблюдения правил проезда. На одну камеру приходится сумма штрафов не менее чем три миллиона рублей.

"План Минтранса РФ предполагает, что к концу 2024 года число комплексов фиксации должно увеличиться в два раза по сравнению с 2018 годом. Однако распределение систем фотовидеофиксации на территории России происходит крайне неравномерно. Кроме того, известно о случаях, когда операторы таких систем для увеличения собираемости добавляют в свои программы 20 километров в час к реальной скорости каждого автомобиля. Поэтому данной сфере необходима единая техническая политика", — добавил Гурко.