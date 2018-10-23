Роспотребнадзор напомнил о сроках возврата непродовольственных товаров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор на основе обзора судебной практики Верховного суда РФ по делам о защите прав потребителей напомнил о сроках возврата непродовольственных товаров.
"При приобретении автомобиля потребитель может расторгнуть соответствующий договор купли-продажи и потребовать вернуть деньги, если в течение 15 дней после его получения обнаружились производственные дефекты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом неважно, устранимы они или нет. Если же указанные 15 дней прошли, то основанием для расторжения договора могут быть существенные недостатки проданного автомобиля.
"Туроператор обязан своевременно информировать потребителя об обстоятельствах, зависящих от потребителя, которые могут повлечь за собой невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт. В этой связи туроператор должен компенсировать все убытки потребителя, если он не предоставил туристу необходимую информацию по оформлению соответствующих документов и из-за этого гражданину было отказано в получении визы", — говорится на сайте Роспотребнадзора.