Роспотребнадзор напомнил о сроках возврата непродовольственных товаров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор на основе обзора судебной практики Верховного суда РФ по делам о защите прав потребителей напомнил о сроках возврата непродовольственных товаров.

Как напоминают на сайте ведомства, при планировании покупки компьютерной техники, на которую установлен гарантийный срок, следует учитывать, что на нее не распространяется право в течение 14 дней обменять ее, если она не подошла по форме, габаритам, фасону, размеру или комплектации. А в случае приобретения товара в интернет-магазине у потребителя сохраняется право вернуть товар в течение семи дней после его получения, если сохранены товарный вид и потребительские свойства товара.

"При приобретении автомобиля потребитель может расторгнуть соответствующий договор купли-продажи и потребовать вернуть деньги, если в течение 15 дней после его получения обнаружились производственные дефекты", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом неважно, устранимы они или нет. Если же указанные 15 дней прошли, то основанием для расторжения договора могут быть существенные недостатки проданного автомобиля.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о том, в каком случае турист может получить компенсацию, если он не смог вылететь за границу на отдых из-за неполучения визы.

"Туроператор обязан своевременно информировать потребителя об обстоятельствах, зависящих от потребителя, которые могут повлечь за собой невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт. В этой связи туроператор должен компенсировать все убытки потребителя, если он не предоставил туристу необходимую информацию по оформлению соответствующих документов и из-за этого гражданину было отказано в получении визы", — говорится на сайте Роспотребнадзора.