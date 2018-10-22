Пострадавшую при взрыве на заводе в Гатчине выписали из больницы

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Девочка, пострадавшая при взрыве на пиротехническом заводе "Авангард" в Ленинградской области, выписана из Гатчинской клинической больницы, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в пятницу были госпитализированы два человека. В субботу женщину перевели из Гатчинской клинической больницы в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге, девочка 2005 года рождения осталась в педиатрическом отделении больницы в Гатчине.

"Девочку выписали", — сказала собеседница агентства.

Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что при взрыве пострадали 10 взрослых и один ребенок. Четверо погибли. По уголовному делу о взрыве на заводе предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Главный инженер "Авангарда" отправлен под домашний арест, сообщало СУСК РФ по Ленобласти.