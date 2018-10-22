В Москве представят прототип электросамолета для кругосветки Конюхова

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов и Фонд "Сколково" представят прототип электросамолета для первого в мире беспосадочного кругосветного полета на авиатехнике такого типа, говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Ранее Конюхов анонсировал в рамках проекта "Альбатрос" кругосветный полет в 2020-2021 году из Австралии на электросамолете.

"Руководитель проекта Михаил Лифшиц и российский путешественник Федор Конюхов представят самолет-лабораторию, оборудованную российскими гибкими солнечными модулями. Во время рабочих полетов лаборатории в различных климатических зонах России будут суммироваться и анализироваться все данные о работе солнечных модулей. На основе этих данных будет создан самолет, способный совершить беспосадочный полет. Ожидается, что он состоится уже в 2020 году", — говорится в сообщении.

Презентация пройдет 25 октября в Технопарке "Сколково".

На сайте проекта говорится, что максимальная скорость самолета-лаборатории составит 259 километров в час, его взлетная масса — 900 килограмм, размах крыльев — 25 метров, площадь крыльев — 19,95 квадратных метров. Самолет оснащен солнечными панелями с КПД выше 22%.

Самолет для кругосветного полета будет крупнее. Размах его крыльев составит 45 метров, площадь — 100 квадратных метров. Электросамолет будет построен на базе самолета Stemme S12. Беспосадочный кругосветный полет на энергии солнца пройдет на высоте 12-14 километров, по расчетам, средняя скорость составит 210 километров в час. Конюхов преодолеет 35 тысяч километров за 150 часов. Ранее путешественник говорил о 125 часах полета. Он пролетит над Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной, Бразилией и ЮАР, 80 процентов трассы пройдет над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Для управления самолетом Конюхов пройдет специальную подготовку пилота.