При увековечивании памяти жертв в Керчи учтут мнение родственников погибших

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи

КЕРЧЬ, 21 окт – РИА Новости. Мнение родственников погибших в результате стрельбы и взрывов в керченском колледже учтут при увековечивании памяти жертв трагедии, сообщил в интервью РИА Новости мэр Керчи Серей Бороздин.

По словам Бороздина, администрация города планирует увековечить память тех, кто погиб от рук "керченского стрелка" в колледже.

"Трагедия останется навсегда на сердце нашего города и что-то будет, безусловно. Прорабатываем это с архитекторами, но обязательно будем советоваться с родственниками погибших", — сообщили в интервью РИА Новости Бороздин.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.