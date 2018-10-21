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Интервью

Мэр Керчи Сергей Бороздин: городу нужна психотерапия

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (399)
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© Фото : Керченский городской советСергей Бороздин. Архивное фотоСергей Бороздин. Архивное фото
© Фото : Керченский городской совет

 

Керчь и его жители пытаются прийти в себя после трагических событий в политехническом колледже, где студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. О том, как город справляется с болью и как власти помогают пострадавшим и родственникам погибших, рассказал в интервью РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин. Беседовала Светлана Самсонова.

— Вчера похоронили последнюю жертву керченского стрелка. Материальную помощь родственники погибших уже получили?

— Всем родственникам погибших уже выплачено по миллиону рублей, сейчас формируется список пострадавших, им, независимо от степени тяжести повреждений, будет выплачено по 500 тысяч рублей. Эти средства из бюджета республики Крым. Также финансовая помощь будет оказана и из федерального бюджета — родственники погибших получат также по миллиону рублей, а пострадавшие, в зависимости от степени тяжести ранений, от 200 до 400 тысяч. При казначействе республики был открыт благотворительный счет, на который поступают средства для оказания помощи.

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Трагедия в Керчи: кто в ней виноват и кому она выгодна

Кроме того, детям семей, в которых есть пострадавшие и погибшие, предоставляется возможность пройти бесплатно реабилитационный курс в санаториях Крыма.

Также за счет республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачиваются полностью перелет туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан.

— Сколько человек сейчас в больницах?

— В Керчи два человека, они не в тяжелом состоянии. Еще 17 человек находятся в республике, 22 за пределами. Но списки постоянно уточняются, потому что те, кто был ранен легко, уже начинают выписываться.

— Трагедия 17 октября — это боль всей Керчи. Как целому городу справиться с горем?

— Нашему городу 26 веков, он очень сильный, с сильным характером. А такая трагедия выбила всех жителей из нормального психологического состояния. В пятницу церемония прощания с детьми проходила несколько часов. Проститься пришли порядка 35 тысяч человек, и мы были вынуждены остановить процессию, потому что родственникам становилось плохо, и они уже не могли выдерживать такое количество человек.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мы разрабатываем дорожную карту по оказанию психологической помощи. В первую очередь, будем работать с подростками. Произошедшее – это беда всего поколения нынешних подростков. Ведь погибшие студенты колледжа учились в разных школах. Они закончили (школу – ред.) и перешли в колледж, и, естественно, дети, которые учились с ними девять лет в одном классе, также переживают, как и те, которые учились с ними в колледже. Также у них остались и другие друзья. В каждой школе открываем классы, где психологи будут общаться с детьми.

Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются.

— Какую оценку вы дали бы службам города в день и после стрельбы в колледже?

— Наши службы проявили себя только положительно, и не только они, но и просто жители города, которые останавливались на личном транспорте помогали увозить раненых деток, никто не говорил, что может запачкать кровью, никто не брал денег.

 

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© Ruptly
Кадры из колледжа в Керчи, где произошло убийство

 

Наши войсковые части приехали без всякой команды, развернули мини-госпиталь и сразу стали оказывать медпомощь, начальник второй больницы приехал на личном транспорте и стал сразу управлять эвакуацией, в том числе, а руководитель первой больницы быстро переоделся и сам пошел в операционную. Это маленькие подвиги, благодаря которым жертв было меньше, чем могло быть.

— В связи с трагедией какие-то проекты пришлось остановить?

— В этот период у нас проходила работа по ремонту и строительству дорог в Керчи. Это было все остановлено. Сейчас коллектив занимается последствиями трагедии, а с понедельника надо будет входить в привычное русло и придется работать в два раза больше, дольше.

Городских мероприятий никаких не планируем, все будем отрабатывать с психологами, потому что их рекомендации и советы для нас сейчас очень важны, чтобы не сделать эту боль еще сильнее.

— Как планируете почтить память погибших в дальнейшем – установить мемориальную доску, разбить парк?

— Трагедия останется навсегда в сердце нашего города, что-то будет безусловно. Прорабатываем это с архитекторами, но обязательно будем советоваться с родственниками погибших. Мы были на кладбище и посмотрели, как можно разбить аллею, где захоронены наши дети, понимаем, что туда будет приходить большое количество людей.

— Что будет с разрушенным в результате взрыва корпусом колледжа?

— На данный момент проводится экспертиза, которая определит прочность несущих конструкций. На основании заключения будут приниматься решения о реконструкции здания. Результат, думаю, получим во вторник-среду на следующей неделе.

 

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения

 

— Когда колледж возобновит работу?

— Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа.

— Другие учебные заведения города работали после трагедии?

— Да, в штатном режиме, но с усиленными мерами безопасности. По распоряжению главы Крыма во всех учреждениях — детсадах и школах – дежурили сотрудники Росгвардии.

— Этот режим сохраняется?

— Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует. Принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника.

— Когда будет захоронен виновник трагедии Владислав Росляков?

— С родственниками работают следственные органы. Пока не закончатся следственные мероприятия, он захоронен не будет.

— Чем будет жить Керчь, когда придет в себя, есть планы?

— Жизнь, конечно, не останавливается. У нас много планов: строительство и ремонт дороги, собираемся проектировать новую школу на 800 мест, хотим построить ФОКи, ледовый дворец, еще один бассейн, спортивные площадки во дворах. Это должно привести к тому, чтобы в этом городе жили психологически здоровые люди, молодежи будет чем заняться. Ведь когда нечем заняться, они находят применение в наркотиках, еще в чем-то.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв и стрельба в Керчи

 

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