Росгвардия предложила усилить контроль за хранением оружия

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Росгвардия предложила внести поправки в действующие правила хранения оружия. Проект соответствующего документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают обязать россиян и иностранных граждан уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. При этом, если владельцы отправляются в поездки более чем на трое суток и берут оружие с собой, то им необходимо проинформировать Росгвардию о фактическом месте нахождения.

Кроме того, в проекте содержатся положения, согласно которым можно перевозить оружие воздушным транспортом без разрешения Росгвардии. При этом в целях транспортировки его можно будет передать сотрудникам служб безопасности.

Обсуждение в Совфеде

Накануне в Совете Федерации обсудили проблемы, связанные с оборотом оружия.

Сенаторы пришли к выводу, что силовым ведомствам необходима более четкая координация по пресечению его незаконного оборота.

По словам вице-спикера Евгения Бушмина, за 2016-2017 годы в России выявлено более 25 тысяч нарушений в данной области.

"Анализ ситуации подтверждает, что еще остаются проблемы в обсуждаемой сфере, одна из которых — рост преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия", — подчеркнул Бушмин.

Как отметил председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, деятельность по выявлению и предотвращению незаконного оборота оружия "требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ, других воинских формирований и органов".

По его словам, основными источниками пополнения нелегального оружейного рынка являются изготовление средств поражения на основе списанного оружия, модификация гражданского оружия в боевые аналоги, контрабанда из-за рубежа, а также криминальные структуры или регионы, в которых ранее, например, в годы Великой Отечественной войны, велись активные боевые действия.