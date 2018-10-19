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Пранкеры разыграли красноярского чиновника за скандальный совет дольщикам

(обновлено: 16:13 19.10.2018)
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© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фотоПранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров заявили, что разыграли заместителя министра строительства Красноярского края Евгения Ганчукова, который предложил обманутым дольщикам одного из домов в Красноярске собрать по 70 тысяч рублей, чтобы достроить жилье.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber, pool
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В начале недели на местном телеканале "ПримаТВ" вышел сюжет о визите чиновника к обманутым дольщикам. Строительство дома в Судгородке ведется с 2012 года. В эмоциональном разговоре с людьми Ганчуков советует им продать квартиры, в которых они живут, и потратить деньги на достройку дома или покупку другой недвижимости, заявив, что "жизнь не заключается в каких-то деньгах или квартире".

Запись телефонного разговора пранкеров имеется в распоряжении РИА Новости. По словам Кузнецова и Столярова, Ганчуков считает, что ведет диалог с федеральным чиновником, и заявляет, что инцидент спровоцировали журналисты и небольшая группа дольщиков, а его слова были неправильно поняты.

"На 140 квартир, из которых в реестр обманутых дольщиков обратилось всего три, компенсацию по аренде — согласно нашему закону, тем, кто платит аренду, идет компенсация — двое из троих получают. Других не нашлось желающих получить помощь от государства. Если эти 10 миллионов разложить на 140 квартир, получается порядка 70 тысяч доплаты, и тогда не нужно будет банкротное производство, и тогда через год они попадут в ЖСК, где опять-таки вынуждены будут скинуться по этим самым суммам, а возможно и больше, потому что год пройдет… Вот из этого объяснения было надергано, что я якобы заставляю людей отжаться, внести деньги и так далее. Вот это было переврано", — сказал Ганчуков.

Пранкер Владимир Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"А что касается продажи квартир, там была одна дамочка… У нее квартира стоимостью более 5 миллионов рублей, она не обратилась за компенсацией арендной платы, якобы она арендует на сегодняшний день и ипотеку платит 35 тысяч в месяц. Я ей просто предложил, что если уж совсем нервы сдают и финансов нет, то вы можете продать квартиру и купить себе готовую и не нужно будет мучиться в ожидании", — пояснил чиновник.

После того, как "высокий" собеседник отчитал Ганчукова за дискредитацию работы власти, тот пообещал сдерживать эмоции и извиниться за свои слова перед собственниками квартир в недостроенном доме.

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