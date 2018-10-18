О трагедии в Керчи и ответе на ядерный удар. Выступление Путина на "Валдае"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", ответив на вопросы экспертов. Самые яркие цитаты главы государства в материале РИА Новости.

Формат беседы президента в этом году изменился. Путин не стал выступать с традиционной вводной речью, а сразу перешел к общению с участниками клуба.

Трагедия в Керчи

В начале выступления президент прокомментировал нападение на колледж в Керчи. По его словам, трагедия стала результатом глобализации.

"В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах", — отметил президент.

Он добавил, что в интернете появляется слишком мало нужного контента для молодежи и поэтому она замещает настоящий героизм его суррогатом.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире", — подчеркнул президент.

Ядерное оружие

Глава государства также рассказал о концепции ядерной доктрины России.

Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия равноценно всемирной катастрофе и Россия не может быть ее инициатором, поскольку концепция не содержит превентивного удара.

"В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая", — отметил президент.

По его словам, Москва готова использовать ядерное оружие, лишь удостоверившись, что кто-то наносит ядерный удар по ее территории.

"И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", — подчеркнул президент.

Говоря о тех, кто применит ядерное оружие против России, Путин заявил, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".

"А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — добавил президент.

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Отношения с Трампом

Кроме того, у Путина поинтересовались о впечатлениях от встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Он заявил, что, несмотря на попытку дискредитировать переговоры, они прошли скорее позитивно, чем негативно.

"Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться не переставая", — заявил президент.

При этом Путин не согласился с тем, что Трамп слушает только себя.

"Это неправда. Но, может, он с кем-то (так) себя ведет, ну, они сами тогда в этом и виноваты. У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог, и, конечно, он слышит. Я вижу, он реагирует на аргументы собеседника", — сказал глава государства.

Конкуренция с мировыми СМИ

Президенту также задали вопрос, выигрывает ли Россия конкуренцию "за умы и души людей".

"Мне кажется, да. В значительной степени да. Вот напротив сидят руководители нашей телевизионной компании Russia Today. Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит — боятся конкуренции. <…> Мы же здесь никого не закрываем. <…> Это значит, что мы выигрываем", — отметил Путин.

При этом он заявил, что у России нет мировых средств массовой информации, а есть только одно "достаточно скромное СМИ, которое вызывает изжогу на Западе".

"Кстати, говорят, во Франции на вас (RT. — Прим. ред.) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете", — обратился президент к руководству телеканала.

"По пути Саакашвили"

Кроме того, Путин предостерег украинских политиков от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине.

Он выразил надежду на то, что киевские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории.

По его словам, аналогичную антигосударственную и антинародную политику в свое время пытался осуществить Михаил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию.

"В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результаты его работы. Было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет", — сказал он.

"Правильный национализм"

Путин рассказал, благодаря чему Россия справляется с трудностями на протяжении тысячи лет и является устойчивым государством.

"Прежде всего потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России", — отметил президент.

Глава государства объяснил разницу между "пещерным национализмом", который предполагает неуважительное отношение к представителям этносов, входящих в состав государства, и "правильным национализмом", приверженцем которого назвал и себя.

По его словам, если поливать грязью представителей других этносов, "мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ".

"А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства, — вот в чем разница", — добавил глава государства.

Модератор дискуссии Федор Лукьянов поинтересовался, есть ли у президента единомышленники.

"Есть. Почти 146 миллионов человек", — ответил Путин.