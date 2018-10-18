МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай", ответив на вопросы экспертов. Самые яркие цитаты главы государства в материале РИА Новости.
Формат беседы президента в этом году изменился. Путин не стал выступать с традиционной вводной речью, а сразу перешел к общению с участниками клуба.
Трагедия в Керчи
В начале выступления президент прокомментировал нападение на колледж в Керчи. По его словам, трагедия стала результатом глобализации.
"В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах", — отметил президент.
Он добавил, что в интернете появляется слишком мало нужного контента для молодежи и поэтому она замещает настоящий героизм его суррогатом.
"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире", — подчеркнул президент.
Ядерное оружие
Глава государства также рассказал о концепции ядерной доктрины России.
Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия равноценно всемирной катастрофе и Россия не может быть ее инициатором, поскольку концепция не содержит превентивного удара.
"В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая", — отметил президент.
По его словам, Москва готова использовать ядерное оружие, лишь удостоверившись, что кто-то наносит ядерный удар по ее территории.
"И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", — подчеркнул президент.
Говоря о тех, кто применит ядерное оружие против России, Путин заявил, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".
"А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — добавил президент.
Отношения с Трампом
Кроме того, у Путина поинтересовались о впечатлениях от встреч с президентом США Дональдом Трампом.
Он заявил, что, несмотря на попытку дискредитировать переговоры, они прошли скорее позитивно, чем негативно.
"Мы видим, что там происходит. Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться не переставая", — заявил президент.
При этом Путин не согласился с тем, что Трамп слушает только себя.
"Это неправда. Но, может, он с кем-то (так) себя ведет, ну, они сами тогда в этом и виноваты. У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог, и, конечно, он слышит. Я вижу, он реагирует на аргументы собеседника", — сказал глава государства.
Конкуренция с мировыми СМИ
Президенту также задали вопрос, выигрывает ли Россия конкуренцию "за умы и души людей".
"Мне кажется, да. В значительной степени да. Вот напротив сидят руководители нашей телевизионной компании Russia Today. Что происходит в некоторых странах, где они работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит — боятся конкуренции. <…> Мы же здесь никого не закрываем. <…> Это значит, что мы выигрываем", — отметил Путин.
При этом он заявил, что у России нет мировых средств массовой информации, а есть только одно "достаточно скромное СМИ, которое вызывает изжогу на Западе".
"Кстати, говорят, во Франции на вас (RT. — Прим. ред.) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете", — обратился президент к руководству телеканала.
"По пути Саакашвили"
Кроме того, Путин предостерег украинских политиков от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине.
Он выразил надежду на то, что киевские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории.
По его словам, аналогичную антигосударственную и антинародную политику в свое время пытался осуществить Михаил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию.
"В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результаты его работы. Было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет", — сказал он.
"Правильный национализм"
Путин рассказал, благодаря чему Россия справляется с трудностями на протяжении тысячи лет и является устойчивым государством.
"Прежде всего потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России", — отметил президент.
Глава государства объяснил разницу между "пещерным национализмом", который предполагает неуважительное отношение к представителям этносов, входящих в состав государства, и "правильным национализмом", приверженцем которого назвал и себя.
По его словам, если поливать грязью представителей других этносов, "мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ".
"А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства, — вот в чем разница", — добавил глава государства.
Модератор дискуссии Федор Лукьянов поинтересовался, есть ли у президента единомышленники.
"Есть. Почти 146 миллионов человек", — ответил Путин.