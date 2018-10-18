Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

ДУШАНБЕ, 18 окт – РИА Новости. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате стрельбы и взрыва в колледже города Керчь, сообщила пресс-служба главы государства.

"С чувством глубокого сопереживания воспринял трагическую весть о гибели и получении ранения людей в результате ужасающего акта насилия в Политехническом колледже города Керчь. Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в послании.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.