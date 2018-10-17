Компания Mars открыла в России Центр изучения питания домашних животных

САМАРА, 17 окт — РИА Новости. Американская компания Mars открыла в среду в Ульяновской области Центр изучения питания домашних животных, в первую очередь которого было инвестировано 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Церемония открытия центра изучения питания домашних животных компании Mars состоялась в Ульяновской области. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посол США в России Джон Хантсман, совладелица и член правления Mars Incorporated Виктория Марс и президент Mars в России Валерий Щапов", — говорится в сообщении.

По данным компании, на базе центра будет идти поддержка научных программ и инновационных разработок в области изучения вкусовой привлекательности продуктов питания для кошек и собак.

Инвестиции в строительство первой очереди проекта – питомника для кошек – составили 900 миллионов рублей. Открытие второй очереди – питомника для собак – запланировано на 2020 год. Новый центр в Ульяновске рассчитан на постоянное проживание и работу 300 "пушистых сотрудников" компании.

Среди приоритетных задач центра – формирование и реализация масштабных социальных инициатив, включая исследовательские и образовательные программы в области ответственного отношения к домашним животным. Важную роль в этой работе будет играть тесное сотрудничество российского центра с лидером глобальной экспертизы в области изучения взаимодействия людей и домашних животных, международным центром Waltham (Великобритания), отметили в пресс-службе.