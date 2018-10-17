Следователи и медики продолжают работать на месте нападения в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

КЕРЧЬ (Крым), 17 окт — РИА Новости. Колледж в Керчи, где произошел взрыв, оцеплен сотрудниками полиции, на месте работают следователи, медики, сотрудники МЧС, за оцеплением собрались журналисты и родственники пострадавших и погибших, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Развернут оперативный штаб, в ближайшее время планируется его заседание под руководством главы Крыма Сергея Аксенов.

От места оцепления до здания колледжа 300-400 метров, журналистам к зданию подойти не дают. Внутрь оцепления пускают только фотографов, которых пригласили для съемки заседания оперативного штаба.

За оцеплением также собралось около 60 местных жителей, среди которых есть родственники пострадавших.

Дорожное движение по улице Войкова полностью перекрыто, пассажирский транспорт идет в объезд. На ближайших улицах дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Дорожное движение в городе не затруднено, на улицах мало машин, в центре мало людей для вечера среды.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>