В Крыму оборудуют места для возложения цветов после трагедии в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В городах Крыма будут оборудованы места, где жители смогут возложить цветы и почтить память погибших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Завтра по всему Крыму будут приспущены государственные флаги. В населенных пунктах будут оборудованы места, где крымчане смогут возложить цветы и почтить память погибших", — написал Аксенов в Facebook.

По данным НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Представитель экстренных служб региона сообщил о 19 погибших. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>