Сенатор от Крыма прокомментировал трагедию в Керчи

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Трагедия в колледже в Керчи, где произошли взрыв и стрельба, в результате чего погибли от 17 до 18 человек, указывает на плохую работу охраны учреждения, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Видимо, плохо сработала система безопасности колледжа, если учащийся смог пронести в здание оружие, взрывчатку", — сказал Цеков РИА Новости в среду.

По мнению законодателя, "кроме дополнительной проработки мер безопасности нужна более активная работа психологов с учениками, большая консолидация общества по выявлению подобных фактов".

"Правоохранительные органы также должны активнее выявлять граждан, чрезмерно увлекающихся оружием и взрывчатыми веществами. В том числе, отслеживая их аккаунты в соцсетях", — заключил парламентарий.

О других крупных ЧП в российских учебных заведениях в 2014-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>