В соцсетях появились хэштеги в поддержку жителей Керчи

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хэштеги в поддержку жителей Керчи появились в соцсетях после трагедии в колледже, пользователи соцсетей выражают соболезнования и поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Пользователи соцсетей из разных регионов России публикуют фотографии горящих свечей, цветов, кадры с места происшествия, фотографии с видами Керчи с подписями "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".

Фотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.

В соцсетях появляются фото из Сочи, Туапсе, Владикавказа, Татарстана, Владивостока, Санкт-Петербурга и других городов и регионов России.

Сегодня 17.10.2018 в г. Керчь в политехническом колледже произошла страшная трагедия. Соболезнуем родным и близким погибших при взрыве. Скорейшего выздоровления пострадавшим!#КерчьМыСТобой pic.twitter.com/9lOSVV6F9x — Анна Бочкарева (@AnnieBochkareva) 17 октября 2018 г.

​По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>