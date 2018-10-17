Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый канал после трагедии в колледже Керчи снял из эфира развлекательные шоу, как следует из обновленной телепрограммы, в среду на канале не выйдут "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант".

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Правка есть на сайте", — подтвердили РИА Новости изменения в сетке вещания в дирекции Общественных связей Первого канала.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>