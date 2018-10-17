В Севастополе объявили трехдневный траур из-за трагедии в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнование из-за трагедии в Керчи и объявил в Севастополе в знак солидарности с крымчанами трехдневный траур, сообщает пресс-служба правительства региона.

В среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства и стрельба. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"В Керчи произошла страшная трагедия… От имени всех севастопольцев выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю… В знак солидарности с крымчанами в Севастополе объявлен трехдневный траур", — сказал Овсянников, слова которого приводит пресс-служба правительства Севастополя.

"Хочу подчеркнуть, что Севастополь готов оказать максимальную поддержку нашим соседям в этот нелегкий момент. Все силы севастопольских экстренных служб приведены в готовность и окажут помощь крымчанам, если она понадобится. Сегодня наша главная задача — не допустить повторения подобного в Севастополе: обеспечить максимальную безопасность нахождения граждан в учреждениях образования и здравоохранения. Необходимо усилить меры безопасности, а также контроль за их исполнением, по-прежнему уделять повышенное внимание контролю за состоянием наших объектов массового пребывания людей", — добавил Овсянников.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>