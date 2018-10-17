Москвичи несут цветы в Александровский сад в память погибших в Керчи

Цветы на памятнике городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

Цветы на памятнике городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первые цветы появились на Аллее городов-героев в Александровском саду в Москве у мемориальной тумбы с надписью "Керчь" в знак скорби по погибшим при нападении на керченский политехнический колледж, передает корреспондент РИА Новости.

Люди возложили на постамент несколько гвоздик. Рядом дежурят операторы телеканалов и фотожурналисты.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье теракт, позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>