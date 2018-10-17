В России нужна единая система безопасности для соцучреждений, заявили в СФ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России необходимо создать единую федеральную систему безопасности для социальных учреждений, которая бы учитывала профиль учреждения — будь то учебное заведение, социальные приюты для престарелых или другие учреждения в рамках социальной сферы, заявила РИА Новости в среду первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

"В России созрела и перезрела потребность в создании единой системы безопасности на федеральном уровне в отношении соцучреждений. Нужен единый системный подход, комплекс решений по обеспечению безопасности в различных учреждениях социальной сферы, учитывающей профиль их работы", — сказала Гумерова.

По ее словам, речь идет как о детских образовательных учреждениях, школах и вузах, так и социальных приютах, домах престарелых.

Соответствующие решения должны "вырабатываться в Минтруда, Минобразования и Минпросвещения совместно с профильными силовыми ведомствами", — уверена Гумерова. Она сообщила, что в Совете Федерации также была создана рабочая группа по подготовке предложений по обеспечению безопасности ребят в образовательных учреждениях.

"Реализация подобной системы требует хорошо просчитанных организационных и финансовых решений", — подчеркнула она.

Сенатор рассказала, что в настоящее время система безопасности во многом отдана на откуп директорам учреждений, "но у каждого заведения разные финансовые и организационные возможности".

"Единая федеральная программа позволит проработать абсолютно все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности учреждений, включая закупку определенного оборудования, в том числе и рамки металлоискатели, формат карточек-пропусков, вопросы лицензирования и проверки деятельности охранных предприятий", — подчеркнул законодатель.