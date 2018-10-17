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Общество

В России нужна единая система безопасности для соцучреждений, заявили в СФ

Сюжет:
Взрыв в керченском техникуме (102)
(обновлено: 15:42 17.10.2018)
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© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© Фото : Совет Федерации РФ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России необходимо создать единую федеральную систему безопасности для социальных учреждений, которая бы учитывала профиль учреждения — будь то учебное заведение, социальные приюты для престарелых или другие учреждения в рамках социальной сферы, заявила РИА Новости в среду первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. 

Теракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости / Мария Крицкая
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Установлена личность напавшего на техникум в Керчи

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

"В России созрела и перезрела потребность в создании единой системы безопасности на федеральном уровне в отношении соцучреждений. Нужен единый системный подход, комплекс решений по обеспечению безопасности в различных учреждениях социальной сферы, учитывающей профиль их работы", — сказала Гумерова.

По ее словам, речь идет как о детских образовательных учреждениях, школах и вузах, так и социальных приютах, домах престарелых.

Соответствующие решения должны "вырабатываться в Минтруда, Минобразования и Минпросвещения совместно с профильными силовыми ведомствами", — уверена Гумерова. Она сообщила, что в Совете Федерации также была создана рабочая группа по подготовке предложений по обеспечению безопасности ребят в образовательных учреждениях.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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На телах погибших в Керчи обнаружили следы огнестрельных ранений
"Реализация подобной системы требует хорошо просчитанных организационных и финансовых решений", — подчеркнула она.

Сенатор рассказала, что в настоящее время система безопасности во многом отдана на откуп директорам учреждений, "но у каждого заведения разные финансовые и организационные возможности".

"Единая федеральная программа позволит проработать абсолютно все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности учреждений, включая закупку определенного оборудования, в том числе и рамки металлоискатели, формат карточек-пропусков, вопросы лицензирования и проверки деятельности охранных предприятий", — подчеркнул законодатель.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв и стрельба в Керчи
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Pavel Shooher
И что хотят? Персональный досмотр? В обычной городской школе учатся 1500 - 2000 учеников и под 100 человек персонала. Тогда на учебу часа за полтора приходить надо. От рамок смысла немного, они на все подряд пищат. А одинокий охранник может разве что залетного гопника остановить, и то не всегда. Тут не об охране надо думать, а о воспитании. Сам учился в нескольких школах, в нескольких городах, при чем не самых благополучных, да и в районах не самых безопасных. И ни у кого даже мысли не приходило что-то опасное в школу таскать.
16:03
17.10.2018
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