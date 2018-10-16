Опрос показал, в каких городах лучше всего строить карьеру

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Согласно результатам опроса исследовательский центр Superjob.ru, карьеру лучше всего строить в Москве, Санкт-Петербурге и в Тюмени.

Исследование проводилось в 37 крупных российских городах.

Наиболее высоко свои перспективы оценивают жители Москвы — 74% опрошенных назвали столицу лучшим городом для карьерного роста. На втором месте оказался Санкт-Петербург (72%), а на третьем — Тюмень (66%).

Антилидером рейтинга стал Омск — здесь карьерных пессимистов в четыре раза больше, чем оптимистов (65 и 16% соответственно).