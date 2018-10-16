Орлов объявил о сокращении аппарата в правительстве Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт — РИА Новости. Реформа организационной системы исполнительных органов государственной власти пройдет в Амурской области, сокращения коснутся кадровой службы, юристов и специалистов IT-сферы, заявил губернатор Василий Орлов.

"Тысяча триста человек работает сейчас, чрезвычайно много. Возможно, с государственных должностей люди будут переведены на ГБУ. Всегда такие реформы резонансные. Нам нужно в том числе зарплаты поднимать чиновникам, мы сейчас не можем квалифицированных людей подобрать. Где деньги брать? В том числе за счет оптимизации собственной структуры", — сказал Орлов на заседании правительства регина во вторник.

Как пояснила первый заместитель председателя правительства Приамурья Татьяна Половайкина, регион должен сократить расходы на содержание органов государственной власти. "Не одномоментно (эти изменения), а в течение трех лет, часть затрат на содержание мы передаем на обеспечение государственным учреждениям", — сказала она.

Как пояснил Орлов журналистам, сокращения коснутся юристов, специалистов сферы IT-технологий и кадровой службы. "Оптимизация юристов, к примеру, позволит гораздо быстрее готовить нормативно-правовые акты. Если сегодня (на это уходит) 30 дней, то теперь сроки будут сокращены. Пока две недели, возможно, быстрее. Это повысит наш совместный КПД. Для такого здания (правительства Приамурья) не нужно 10-15 айтишников, которые сегодня здесь сидят. Достаточно будет двоих человек. Всего в итоге этих оптимизационных мероприятий сократятся 34 единицы, но это пока предварительно", — пояснил Орлов.

По его словам, IT-специалисты останутся в тех министерствах, где они нужны постоянно. Эта касается минфина, там, где речь идет о госзакупках, экономической безопасности, защищенных линий связи.

При этом губернатор подчеркнул, что понимает, что "за каждой должностью стоят живые люди".

Еще в должности врио губернатора Орлов сообщал, что планирует оптимизировать структуру правительства Приамурья путем сокращения аппарата чиновников и, возможно, частичного перевода на аутсорсинг. В июне он заявлял, что "чиновниками должны остаться только те, кто действительно должен подписывать какие-то документы".

Орлов был назначен врио губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. В единый день голосования 9 сентября Орлов победил на досрочных выборах губернатора.