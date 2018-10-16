РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Орлов объявил о сокращении аппарата в правительстве Приамурья

(обновлено: 13:09 16.10.2018)
01251
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВасилий Орлов. Архивное фотоВасилий Орлов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 окт — РИА Новости. Реформа организационной системы исполнительных органов государственной власти пройдет в Амурской области, сокращения коснутся кадровой службы, юристов и специалистов IT-сферы, заявил губернатор Василий Орлов.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Голикова заявила о сокращении доли бедных с начала года
"Тысяча триста человек работает сейчас, чрезвычайно много. Возможно, с государственных должностей люди будут переведены на ГБУ. Всегда такие реформы резонансные. Нам нужно в том числе зарплаты поднимать чиновникам, мы сейчас не можем квалифицированных людей подобрать. Где деньги брать? В том числе за счет оптимизации собственной структуры", — сказал Орлов на заседании правительства регина во вторник.

Как пояснила первый заместитель председателя правительства Приамурья Татьяна Половайкина, регион должен сократить расходы на содержание органов государственной власти. "Не одномоментно (эти изменения), а в течение трех лет, часть затрат на содержание мы передаем на обеспечение государственным учреждениям", — сказала она.

Как пояснил Орлов журналистам, сокращения коснутся юристов, специалистов сферы IT-технологий и кадровой службы. "Оптимизация юристов, к примеру, позволит гораздо быстрее готовить нормативно-правовые акты. Если сегодня (на это уходит) 30 дней, то теперь сроки будут сокращены. Пока две недели, возможно, быстрее. Это повысит наш совместный КПД. Для такого здания (правительства Приамурья) не нужно 10-15 айтишников, которые сегодня здесь сидят. Достаточно будет двоих человек. Всего в итоге этих оптимизационных мероприятий сократятся 34 единицы, но это пока предварительно", — пояснил Орлов.

По его словам, IT-специалисты останутся в тех министерствах, где они нужны постоянно. Эта касается минфина, там, где речь идет о госзакупках, экономической безопасности, защищенных линий связи.

При этом губернатор подчеркнул, что понимает, что "за каждой должностью стоят живые люди".

Еще в должности врио губернатора Орлов сообщал, что планирует оптимизировать структуру правительства Приамурья путем сокращения аппарата чиновников и, возможно, частичного перевода на аутсорсинг. В июне он заявлял, что "чиновниками должны остаться только те, кто действительно должен подписывать какие-то документы".

Орлов был назначен врио губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. В единый день голосования 9 сентября Орлов победил на досрочных выборах губернатора.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена