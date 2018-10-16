В Петербурге семь детей госпитализировали с отравлением парами ртути

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Семь детей госпитализированы с подозрением на отравление парами ртути в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости во вторник в городском комитете по здравоохранению.

Ранее региональное ГУМВД сообщало, что с острым отравлением парами ртути были госпитализированы трое школьников из Невского района Петербурга. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.

"На сегодняшний день семь детей госпитализировано с подозрением на отравление парами ртути. Они поступали в больницу в течение нескольких дней, последние трое были доставлены вчера. Их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказала собеседница агентства.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что в помещениях и на спортивной площадке школы №339 на улице Дыбенко обнаружено превышение концентрации паров ртути. В частности, выявлено превышение ПДК паров ртути на лестнице с 1 по 4 этаж до 1,7 раза, в кабинете №26 — до 2 раз, на площадке для скейтборда с поверхности покрытия зафиксировано превышение ПДК в 30 раз. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения был запрещен, организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений и демонтаж площадки для скейтборда. Занятия в школе не отменялись.