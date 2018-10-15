Дело Навального о клевете готовят к передаче в суд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уголовное дело о клевете возбуждено против Алексея Навального еще два года назад и сейчас готовится к передаче в суд, сообщил РИА Новости в понедельник бывший следователь МВД РФ Павел Карпов, выступающий потерпевшим по этому делу.

Сегодня днем Навальный написал в своем аккаунте в Twitter , что его адвокату позвонил следователь МВД и поручил "явиться для участия в следственном действии", а именно в предъявлении обвинения. Он выразил мнение, что уголовное дело возбуждалось, чтобы "покопаться в (его) компьютере", а затем "умерло на два года".

"В мае 2016 мной было подано заявления, в том же году я был признан потерпевшей стороной по делу… Оно должно было быть передано в суд, но дело было возвращено для исправления каких-то нарушений. Сейчас, я так понимаю, его снова должны передать в суд", — сказал Карпов, по чьему заявлению дело и возбуждено.

Поводом для обращения Карпова в полицию стали публикации, в которых Навальный обвинял его "в ряде тяжких и особо тяжких преступлений" — коррупции, похищении людей и убийстве бывшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. По словам экс-следователя, Мещанский суд Москвы признал эту информацию ложной и порочащей его честь и достоинство.

Еще в ноябре 2016 года адвокат Навального Вадим Кобзев заявлял, что прокуратура вернула дело о клевете следствию на доследование и отказалась направлять материалы в суд. После этого новостей на этот счет в СМИ долго не было — до сегодняшнего дня.

У Навального уже есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения он категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.