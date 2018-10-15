Жириновский назвал спор о прожиточном минимуме провокацией

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал действия депутата облдумы Саратовской области от КПРФ Николая Бондаренко в беседе с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой провокационными, в КПРФ с такой оценкой не согласились.

Ранее в YouTube появилось видео спора Соколовой и Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после высказываний о прожиточном минимуме.

"Депутат областной думы, коммунист занимался провокациями. Провоцирует министра труда, какой должен быть размер прожиточного минимума… Он решил ее спровоцировать, потому что у коммунистов цель, чтобы было плохо", — сказал Жириновский в ходе лекции в МГУ, отметив, что он бы "не ее лишил поста как министра, а его — как депутата".

В КПРФ поведение Бондаренко не считают провокационным, заявил глава пресс-службы компартии, депутат ГД Александр Ющенко. "Задача любого депутата — остро и быстро реагировать на все социальные сложности и обозначать их в первую очередь перед властью… У него была обычная беседа, которую я слышал, ничего там провокационного не было", — сказал Ющенко РИА Новости.

При этом, как отметил глава пресс-службы КПРФ, экс-министр разговаривала "с насмешкой" в ходе "не разговора у тещи на блинах, а официальных слушаний в Саратовской думе".

"Депутат Бондаренко стоял на стороне своих избирателей, которые точно такие же вопросы задают. И он очень эффективно и поступает… Яркий, эрудированный, очень способный человек, который, действительно, ведет реальную работу, депутатскую работу", — заключил он.

Бондаренко ранее заявлял РИА Новости, что, несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,7 тысячи рублей в месяц по меню, рациону и списку магазинов, который он ожидает получить от регионального минтруда.