Во Владивостоке сотрудники РАН провели акцию за повышение зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Несколько десятков работников Дальневосточного отделения РАН в понедельник утром в ходе согласованной акции выступили за равномерное повышение зарплат в отрасли, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как рассказал РИА Новости один из участников пикета директор Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН. Вячеслав Лобанов, "кончаются возможности исполнять указ президента о повышении зарплат научным сотрудникам".
Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, акция протеста согласована.
По его словам, также митингующие выступают против неравномерного повышения зарплат работникам науки по стране.
"Она должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе. Если в Приморье это 35 тысяч, то в Москве это около 70. Соответственно, в Москве зарплата у научного сотрудника должна быть в два раза выше, чем во Владивостоке. Это неверно, это грозит тем, что возможен отток молодых перспективным сотрудников в Москву… Об этом мы говорим год, и никаких мер административных не принято", — отметил Лобанов.
"Образовался огромный разрыв в оплате труда научных и инженерно-технических работников, которые наравне задействованы в проведении исследований, из-за этого в коллективах растет социальное напряжение", — отметила она.
Также в профсоюзе заявляют о том, что снижается уровень материально-технического обеспечения исследований: не хватает средств на ремонт сложного оборудования, дорогостоящих приборов, организацию экспедиций.