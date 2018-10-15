Во Владивостоке сотрудники РАН провели акцию за повышение зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт — РИА Новости. Несколько десятков работников Дальневосточного отделения РАН в понедельник утром в ходе согласованной акции выступили за равномерное повышение зарплат в отрасли, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сотрудники ДВО РАН организовали пикет вдоль федеральной трассы во Владивостоке.

Как рассказал РИА Новости один из участников пикета директор Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН. Вячеслав Лобанов, "кончаются возможности исполнять указ президента о повышении зарплат научным сотрудникам".

Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, акция протеста согласована.

"Указ выполняется совершенно неверно — мы не имеем средств на повышении зарплаты. Нам предоставлены средства, но в меньшем объеме, чем требуется. Президент имел в виду всех работников научной сферы, а зарплата повышается только научным сотрудникам, а категории инженеров, техников, завлабораториями, административные работники вспомогательных подразделений – им повышение зарплаты не предусмотрено", — сказал Лобанов.

По его словам, также митингующие выступают против неравномерного повышения зарплат работникам науки по стране.

"Она должна составлять 200% от средней зарплаты в регионе. Если в Приморье это 35 тысяч, то в Москве это около 70. Соответственно, в Москве зарплата у научного сотрудника должна быть в два раза выше, чем во Владивостоке. Это неверно, это грозит тем, что возможен отток молодых перспективным сотрудников в Москву… Об этом мы говорим год, и никаких мер административных не принято", — отметил Лобанов.

По словам председателя Приморской региональной организации профсоюза работников РАН Ольги Громашевой, участники пикета выступают против того, что размер зарплаты научных сотрудников одинаковой квалификации в федеральных учреждениях разных регионов, которые финансируются из единого федерального источника, отличается в 2-3 раза.

"Образовался огромный разрыв в оплате труда научных и инженерно-технических работников, которые наравне задействованы в проведении исследований, из-за этого в коллективах растет социальное напряжение", — отметила она.

Также в профсоюзе заявляют о том, что снижается уровень материально-технического обеспечения исследований: не хватает средств на ремонт сложного оборудования, дорогостоящих приборов, организацию экспедиций.